Prato, un’altra giornata in salita Ma col Cesena bisogna provarci

Il Prato Calcio a 5, fanalino di coda del campionato di serie A2 girone B, va a far visita alla terza forza del torneo, il Futsal Cesena. Difficile pensare, dopo l’ennesima sconfitta patita (quella di sabato scorso con il Cus Molise è stata la diciassettesima su diciannove gare giocate), ad una inversione di tendenza proprio su questo campo, ma i biancazzurri di Andrea Bearzi hanno l’obbligo di provarci per poter sperare ancora nell’aggancio al Città di Massa e alla sua penultima posizione che è lontana al momento cinque lunghezze e che varrebbe la salvezza. Per tentare il ‘miracolo’, il tecnico si affiderà soprattutto al paraguayano Soto e allo spagnolo Luis Garcia, ultimo innesto al posto del ‘tagliato’ brasiliano Japa. Il match avrà inizio alle ore 17.

Le altre partite della ventitreesima giornata: Lazio-Modena Cavezzo, Italpol-Città di Massa, Saviatesta Mantova-Active Network, Cus Molise-Sporting Hornets, Roma C5-Ecocity Genzano.

Massimiliano Martini