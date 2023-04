Prato, una sfida da top In palio c’è la finalissima

Dopo la super rimonta che ha portato i biancazzurri a centrare il quinto posto, oggi alle 16 inizia l’avventura playoff per la Juniores nazionale del Prato. La truppa di Ridolfi è attesa dalla trasferta di Scandicci che mette in palio l’accesso alla finalissima degli spareggi per approdare alla fase nazionale. I lanieri partono svantaggiati dal regolamento, che consente a chi si è posizionato meglio in classifica (in questo caso lo Scandicci che ha chiuso al secondo posto la regular season) di accontentarsi anche di un pari al termine dei tempi supplementari. Il Prato quindi potrà solo vincere se vuole approdare alla finale playoff. E le possibilità di farlo ci sono tutte. I lanieri infatti hanno rimontato all’ultima giornata la Sangiovannese, ma hanno anche inanellato risultati importanti negli scontri diretti in campionato, riuscendo a fermare in trasferta lo stesso Scandicci. Ridolfi si aspetta quindi una prestazione bis anche in semifinale playoff, portando avanti il sogno di centrare la fase nazionale. L’altra semifinale mette invece di fronte la Pistoiese, beffata dallo Scandicci in virtù degli scontri diretti, e il Livorno che ha chiuso il campionato in quarta piazza. Già alle fasi nazionali invece l’Arezzo che si è assicurato gli ottavi di finale nazionali superando nelle ultime due giornate una Pistoiese in netto calo e battuta anche dal Prato.