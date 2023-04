Prato, una chiusura senza pathos Ma il Pisa deve fare ancora punti

Ultima gara casalinga della stagione per la squadra femminile del Prato Calcio a 5, che ha già in tasca la certezza matematica della salvezza e può quindi affrontare il derby con il Cus Pisa in grande tranquillità cercando di congedarsi al meglio dal proprio pubblico, che comunque può dirsi senz’altro soddisfatto per il traguardo raggiunto con largo anticipo nella stagione di debutto nei campionati nazionali.

Non possono invece fare altrettanto le avversarie di turno, invischiate nella lotta per non retrocedere e dunque alla disperata ricerca di punti. Il derby Prato Calcio a 5-Cus Pisa sarà disputato all’Estraforum Kobilica con inizio alle 16.

Queste le altre partite in programma nella penultima giornata di regular season sono: Arzachena-Roma, Sabina Lazio-Athena Sassari, Shardana Futsal-Brc 1996 Roma, La 10 Livorno-Virtus Ciampino.

Questa infine è la classifica del girone B della serie A2 femminile: La 10 Livorno 51 punti; Virtus Ciampino 47; Sabina Lazio 46; Roma 40; Arzachena 39; Pistoia 32; Prato Calcio a 5 24; Brc 1996 Roma 21; Shardana 19; Cus Pisa e Athena Sassari 14; San Giovanni Valdarno 4.

Massimiliano Martini