Prato, un altro big match Domani arriva il Livorno

Terzo big match consecutivo per la Juniores nazionale del Prato. Dopo avere perso al 93’ contro l’Arezzo e avere fermato in trasferta lo Scandicci, domani alle 15.30 sarà il turno del Livorno di arrivare in terra laniera. Il match ha il sapore di un derby, al pari di quello contro la Pistoiese, vista la presenza dell’ex presidente Toccafondi al timone della società labronica. Per i tifosi del Prato quindi ci sarebbe duplice soddisfazione a battere i cugini di Livorno, fermandone al contempo la corsa di vertice. Gli ospiti sono infatti a soli tre punti dalla capolista Pistoiese. Discorso differente in graduatoria per i biancazzurri, ottavi, scavalcati di recente pure dal Poggibonsi. Il girone di ritorno della truppa di mister Ridolfi è stato sufficiente, ma non in grado di rispettare le attese derivanti da un’ottima tornata d’andata. Battendo il Livorno, però, ci sarebbe la possibilità di accorciare il gap con le migliori e provare a guardare con slancio al finale di stagione.