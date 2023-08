Prato, tre squilli contro la Fortis Juventus A segno Mobilio, Marangon e Tedesco

Prato

3

Fortis Juventus

0

PRATO: Balducci, Limberti, Sickler, Lambiase, Mobilio, D’Agostino, Marangon, Gemignani, Monticone, Vitale, Angeli. A disp: Fogli, Marini, Colzi, Oliverio, Demoleon, Nocentini, Pittalà, Di Vita, Frijia, Tedesco, Strada. All. Brando.

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Zoppi, Noferi, Bettoni, Calzolai, Maruscelli, Campagna, Serotti, Oitana, Macchinelli, Mearini. A disp. Daddi, Fedi, Fabbri, Lobosco, Belli, Maliqaj, Niccoli, Nicolosi, Razzauti, Parrini. All. Magera.

Arbitro: Romagnani di Prato.

Reti: 4’ Mobilio, 20’ Marangon, 67’ Tedesco.

Buon test per il Prato, che senza troppi affanni si impone sulla Fortis Juventus per 3 a 0. È sempre calcio d’agosto e il risultato va preso con le pinze, ma è indicativo soprattutto per capire i miglioramenti nell’amalgama fra nuovi giocatori della rosa biancazzurra e nella comprensione degli schemi del tecnico laniero. La Fortis, del resto, è avversario che, seppur messo in campo con ordine e volenteroso, si prepara per l’Eccellenza ed ha meno giorni di allenamento sulle gambe.

Subito in vantaggio nel primo tempo gli uomini allenati da Brando con una bella combinazione fra D’Agostino e Mobilio che permette all’attaccante di casa di insaccare alle spalle di Morandi. Il raddoppio arriva al 20’ grazie ad una bella punizione calciata da Marangon, che poco dopo conferma di avere il piede caldo sui calci da fermo centrando la traversa.

Malgrado i due gol incassati la Fortis tiene comunque bene il campo, provando a rendersi pericolosa quando possibile e arrivando al riposo con questo risultato.

Nella ripresa spazio ai cambi per entrambe le formazioni, in buona parte rivoluzionate dagli allenatori. Al 55’ ci prova Stickler per il Prato con un buon inserimento, ma è perfetta l’uscita di Daddi. Un minuto dopo è Macchinelli a tentare la conclusione sfiorando solo il palo della porta laniera. Al 60’ bella azione dei ragazzi di Magera, che liberano al tiro Niccoli trovando però il portiere di casa Balducci attento in presa. Vicino al 3 a 0 il team di Brando con un bel colpo di testa di Tedesco che colpisce in pieno il portiere avversario sugli sviluppi di un corner al 62’.

Ci riprova poco dopo il numero 27 biancazzurro, senza trovare la porta con un bel rasoterra. Il terzo gol però lo firma proprio Tedesco appoggiando in rete un perfetto assist dalla sinistra di Oliverio al 67’. Su calcio piazzato al 70’ pericolosa la Fortis con il colpo di testa di poco a lato di Maruscelli che trova impreparata la difesa biancazzurra. È uno degli ultimi sussulti del match, che finisce 3 a 0 per un Prato ancora work in progress.

L.M.