Prato, test col Ghiviborgo Brando in cerca di risposte

A poco più di una settimana di distanza dalla prima uscita stagionale, il Prato si prepara al secondo allenamento congiunto: Addiego Mobilio e soci se la vedranno con il Ghiviborgo, nel test che prenderà il via alle 16.30 odierne al Lungobisenzio.

Il gruppo è reduce dall’1 a 1 casalingo maturato contro il San Donato Tavarnelle, al termine del quale non sono mancati spunti incoraggianti. Obiettivo di questi allenamenti, più che il risultato, è la necessità di mettere minuti nelle gambe e rodare gli automatismi di gioco, con il tecnico Lucio Brando (foto) che darà spazio a buona parte della rosa.

Dopo l’ufficializzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti dello slittamento dell’inizio del campionato di Serie D 202324 (che inizierà il prossimo 10 settembre, invece del 3 come inizialmente previsto), sarà forse necessario rivedere il calendario delle amichevoli.

I biancazzurri dovrebbero allenarsi nei prossimi giorni anche con Fortis Juventus e Lucchese, per due appuntamenti che potrebbero teoricamente essere ufficializzati nelle prossime ore. Intanto il centrocampista Gianluca Marini, uno dei più propositivi contro il San Donato, ha fatto il punto: "Sono soddisfatto della mia prestazione nel primo test . Il mister ci invita a non buttare via la palla, ma a cercare sempre di giocare. Mi sto trovando bene, penso che lavorando al meglio potremo toglierci qualche soddisfazione".

g. f.