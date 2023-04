Prato, sprint decisivo: battere l’Aglianese

Una vittoria che può valere la salvezza senza play out. Con 48 punti il Prato, dopo il rotondo successo ottenuto in casa del Crema, si trova con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona spareggi retrocessione ed è riuscito a mettersi alle spalle una serie di avversarie dirette in questo rush finale per la salvezza. E’ però presto per festeggiare ed è il caso di dare uno sguardo ai 180’ conclusivi del girone D di serie D. I biancazzurri dovranno affrontare l’Aglianese, abbastanza tranquilla a 49 punti, e poi, nell’ultima partita, lo Scandicci che è penultimo con 36 punti e, senza un miracolo, potrebbe retrocedere direttamente. Dietro o al pari della squadra di mister Brando ci sono, nell’ordine, la Sammaurese e lo United Riccione (48 punti come i lanieri), il Fanfulla (46), il Mezzolara e il Lentigione (entrambe a quota 45). L’ultimo posto nei temuti play out è occupato dal Sant’Angelo, che con 45 punti è tallonato da vicino dal Crema (44 punti) e dalla Correggese (42). Sembra ormai destinata al massimo a giocarsi i play out la Bagnolese, che con 37 punti non è comunque ancora sicura di evitare la retrocessione diretta. C’è un’ulteriore regola che viene in aiuto del Prato in questo finale ed è quella che stabilisce, in caso di distacco pari o superiore a 8 punti fra 15ª classificata e 18ª o fra 16ª e 17ª, che non si giocherà la sfida play out corrispondente e retrocederà direttamente la peggio classificata. Attualmente, per capirsi, il Sant’Angelo (45 punti) non giocherebbe il play out con la Bagnolese (37 punti). Con una vittoria casalinga contro l’Aglianese il Prato si toglierebbe da ogni impiccio ed eviterebbe di arrivare all’ultima giornata con l’obbligo, probabile, di far punti contro uno Scandicci in piena corsa per evitare la retrocessione diretta.

In base agli altri risultati, forse, potrebbe bastare anche un pari ai lanieri contro i neroverdi. Ma vediamo le altre partite. Nel prossimo turno lo Scandicci potenzialmente ha una sfida facile con il già retrocesso Salsomaggiore. Riflettori puntati sulla sfida fra Bagnolese e Crema e sul match fra Sant’Angelo e Correggese, che potrebbero accorciare la bassa classifica, cambiare le posizioni attuali in zona play out e innalzare il punteggio minimo della terzultima classificata da tenere d’occhio per la forbice. Il Lentigione ospiterà il Fanfulla in uno scontro diretto per tirarsi fuori da inutili preoccupazioni, mentre il Mezzolara ospiterà un già tranquillo Real Forte Querceta. Lo stesso dicasi per le trasferte di Riccione e Salsomaggiore, sui campi di Carpi e Forlì. Insomma, il Prato non può ancora dormire sonni tranquilli, ma è padronissimo del suo destino.

L. M.