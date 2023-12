Prato Sport fuori dalla Coppa Toscana

In Coppa Toscana di seconda categoria Campagiorni non è bastato al Prato Sport per passare il turno, visto che la Virtus Montale si è imposta per 5-1. In terza categoria, invece, i recuperi della settima giornata hanno incoronato la Valbisenzio Academy, sempre più salda in testa dopo il 6-0 perentorio inflitto al Bacchereto. Occhio però alla risalita del Las Vegas: dopo il 2-1 casalingo contro il San Giusto (Bucciantini e Schillaci da un lato, Bastogi dall’altro) i vaianesi di coach Shehaj sono adesso terzi in graduatoria. Battuta d’arresto per il Paperino San Giorgio, caduto fra le mura amiche per mano de La Libertà Viaccia (2-0, gol di Russo e Fratoni). La Briglia Vaiano ha superato ad Usella il Colonnata, per un 2-0

che serviva come il pane ai fini

della classifica.

Tobbiana-Grignano si è invece chiusa sul 2-2, per un pareggio che serve oggettivamente poco ad entrambe

le contendenti. In attesa delle prossime uscite.