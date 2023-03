Prato, solo un punto con il Calenzano

E’ un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello ottenuto dal Prato al Magnolfi di Calenzano contro la Pianese, gara valevole per il campionato Juniores nazionali. I biancazzurri impattano a reti inviolate contro la Pianese, facendo registrare un passo indietro rispetto alle ultime uscite. I ragazzi di mister Ridolfi sembravano infatti avere finalmente cambiato passo, come dimostrato dalla vittoria sul Livorno, ma anche dalle buone prestazioni contro Arezzo e Scandicci. Nel weekend invece i lanieri non sono riusciti ad avere la meglio su una Pianese terzultima e fra le formazioni che meno hanno convinto nel torneo. Il Prato ha cercato in tutti i modi di sbloccare il punteggio, senza però riuscire a trovare la via del gol. Un pari, come detto, che lascia l’amaro in bocca perché il Prato si deve accontentare della quinta piazza a pari merito con Grosseto, Sangiovannese e Poggibonsi, quando invece avrebbe avuto la chance di salire da solo addirittura in quarta posizione, scavalcando pure il Livorno.