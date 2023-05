Prato, solo un pari col Montebelluna

Finisce a reti bianche il primo match del girone di qualificazione agli ottavi di finale della Juniores nazionale

del Prato. I ragazzi di Ridolfi non sfruttano il fattore casalingo, con un Lungobisenzio in festa per i baby biancazzurri, e impattano 0-0 contro

i pari età del Montebelluna. Un vero peccato perché la vittoria avrebbe dato ai lanieri la possibilità di presentarsi a Ravenna con ben altro spirito, e invece adesso in Emilia Romagna ci sarà un solo risultato utile a disposizione per i biancazzurri: la vittoria. Tre punti che paradossalmente non potrebbero bastare per passare il turno, perché poi bisognerà vedere l’esito dell’ultimo match del triangolare, quello da giocare in casa del Montebelluna contro proprio il Ravenna. Si potrebbe profilare infatti un arrivo a pari punti e a quel punto sarebbe decisiva la differenza reti. Prima di fare ogni calcolo, però,

la truppa di Ridolfi deve vincere

a Ravenna e farlo con un buon margine di scarto.