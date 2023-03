Prato si arrende a Camerano

Pallamano Prato

29

Camerano

35

PALLAMANO PRATO: Gi. Messeri 1, Morini 2, Liccese 7, Francalanci 5, Simoni, Balò 1, Gnip 4, Pukri 2, Nieri 2, Man. Chirivì Grassi, Pozzi 2, Ga. Messeri, Al. Fratini 1, Mocellin 2, Pasquini. All.: Randis.

CAMERANO: Sanchez 2, Laera 4, Gardi 3, Selmani, Marinelli 7, Brilli, Errico, Covali 3, Antonelli, Cavaliere 6, Ballerini 5, Casavecchia, Badialetti, Cirilli 4, Vagnoni 1, Mat. Chirivì Grassi. All.: Campana.

Arbitri: Colombo e Rizzo.

Note: primo tempo 12-15.

La Pallamano Prato esce sconfitta dal match casalingo con il forte Camerano (29-35) ma il traguardo della salvezza sembra ugualmente ad un passo, dopo la contemporanea sconfitta del diretto concorrente Lions Teramo, penultimo in classifica, sul campo della capolista Cingoli (20-18 il risultato finale). A due sole giornate dal termine della regular season della serie A2 girone B maschile, restano infatti quattro i punti di vantaggio dei pratesi nei confronti dei teramani e già nel prossimo turno potrebbe arrivare l’atteso verdetto per capitan Liccese e compagni. Oltretutto, come ultima spiaggia, il 15 aprile, nell’ultima giornata sarà in programma lo scontro diretto Pallamano Prato-Teramo, che la squadra allenata da Randis potrà anche disputare sul terreno di casa.

M. M.