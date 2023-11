"Prato, serve continuità". Il rilancio del presidente

Una piccola boccata di ossigeno. La vittoria ottenuta dal Prato sul campo del San Giuliano City, diretto avversario, guardando la classifica del girone D di serie D, per evitare la zona play out ha reso leggermente meno indigesta la settimana appena trascorsa per i biancazzurri, che era iniziata nel peggiore dei modi con la bruttissima prestazione fornita nel derby contro la Pistoiese. Intendiamoci, quella di domenica scorsa è stata forse una delle gare più brutte, stilisticamente e tecnicamente parlando, della squadra di Novelli (derby, appunto, a parte). Ma di questi tempi la concretezza e la sostanza sono oro colato. E quindi è bene ragionare più di punti che di prestazioni. Ora il Prato è salito a quota 15 in classifica generale e ha due lunghezze di margine sulla zona play out, dove sono rimaste l’Aglianese con 13 punti (dopo la sconfitta per 1-0 incassata contro il Carpi), il San Giuliano City, appunto, fermo a 12 punti e raggiunto dal Progresso, che si è aggiudicato per 2-0 la trasferta sul campo del Corticella, il Mezzolara, battuto 4-1 dal Ravenna.

Al penultimo posto il Borgo San Donnino, fermo a 9 punti dopo il ko incassato contro la Pistoiese, che in una settimana è risalita a ridosso dei play off con 21 punti, malgrado le note vicissitudini e difficoltà societarie. Fanalino di coda il Certaldo, ancora fermo a quota 6 punti e battuto anche dal redivivo S. Angelo, prossimo avversario al Lungobisenzio del Prato e adesso a quota 14 punti. Inutile dire, insomma, che anche il prossimo scontro diretto sarà decisivo per il prosieguo del campionato dei biancazzurri, che hanno il dovere di non accontentarsi dei tre punti ottenuti domenica.

"Ero presente allo stadio e pur in una sfida non bella la squadra ha mantenuto alta l’attenzione fino alla fine e ha portato a casa un risultato importante. La sconfitta contro la Pistoiese è stata una mazzata: mi auguro che questa vittoria possa ridare morale ed entusiasmo a una squadra che quando vuole sa giocare – commenta il patron del Prato, Stefano Commini –. Non deve essere un caso sporadico. Bisogna ripartire da qui per iniziare una serie positiva. Abbiamo giocato peggio di altre volte, siamo stati meno belli ma più efficaci. Ora come ora serviva anche questo. Non accontentiamoci".