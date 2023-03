Prato sconfitta da Sassari Rebus salvezza

Alla ripresa delle ostilità nel campionato di serie A2 maschile dopo la pausa, arriva un’altra sconfitta per la Pallamano Prato. La squadra allenata da Massimo Randis è stata infatti battuta sul terreno di casa dal Verdeazzurro Sassari. I sardi si sono imposti per 31-29 al termine di una partita combattuta ed equilibrata (il primo tempo si era chiuso con gli ospiti in leggero vantaggio, 17-16), ma che al suo termine ha lasciato ancora una volta i pratesi con l’amaro in bocca e nelle retrovie di una classifica che continua ad essere piuttosto preoccupante. Questo il tabellino della Pallamano Prato: Gi. Messeri, Morini, Liccese 12, Francalanci, Simoni, Gnip, Balò 4, Ciabatti, Pukri, Nieri, Chirivì Grassi, Pozzi 8, Ga. Messeri 3, Al. Fratini 1, Mocellin 1, Pasquini. Nella graduatoria del girone B della serie A2 maschile, dopo la nona giornata di ritorno, i pratesi restano a + 2 dalla quota retrocessione, visto la sconfitta patita dal Lions Teramo, penultimo, in casa con il Camerano (20-26).