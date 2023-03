Prato resta in testa al campionato Grosseto distrutto: 6-0 super

Tutto facile per l’Hockey Prato che resta in vetta al campionato di serie B superando 12-1 l’Hockey Roller Grosseto. I biancazzurri chiudono il discorso tre punti già nel primo tempo, terminato sul 6-0 per i ragazzi di coach Bernardini. La doppietta di Baldesi apre le danze, poi Alberto Capuano firma tre reti di fila e ancora Baldesi chiude la prima frazione.

Nella ripresa la goleada dello Startit si arricchisce delle reti di Barbani, Mugnai (doppietta) e di Lorenzo Capuano (doppietta). Qui arriva l’unico squillo maremmano, con la marcatura di Giusti per il momentaneo 11-1, giunta su tiro diretto. A tre minuti dallo scadere Lorenzo Capuano insacca tripletta e 12-1 definitivo.

L’Hockey Prato: Vespi A, Vespi F, Capuano L, Bianchi, Baldesi, Benelli, Barbani, Mugnai, Capuano A, Poli. All. Bernardini.

In classifica Prato è in vetta a quota 15 punti assieme all’Hockey Club Castiglione, con sei punti di vantaggio sul Centro Giovani Calciatori Viareggio che insegue.