Prato, Renzi saluta tutti In partenza anche Soldani

Prato in cerca di conferme per programmare la prossima stagione. Ancora è prematuro parlare di mercato vero e proprio, ma di sicuro la società, che sembra intenzionata prima di tutto a ripartire da Leonardo Calistri come direttore sportivo, dovrà procedere nel tentativo di riconfermare i giocatori più interessanti della rosa attuale. Discorso a parte merita mister Lucio Brando, che sembra indirizzato verso la permanenza in biancazzurro: dirigenza e allenatore si sono presi una decina di giorni per decidere il da farsi, ma già la prossima settimana il nodo relativo al tecnico potrebbe sciogliersi. Partiamo allora da alcune certezze. Il reparto portieri andrà completamente rinnovato, con due giocatori in quota. Le strade del Prato e dell’attaccante Francesco Renzi (foto a sinistra) si separeranno sicuramente, visto che il ragazzo si prepara ad intraprendere un percorso di studi all’estero e ha già dato il suo saluto, tramite canali social, in pratica a tutto l’ambiente ed in particolare ai tifosi, che lo hanno sempre tenuto in ottima considerazione. Anche Frugoli quasi sicuramente non farà parte della rosa, considerati i troppi acciacchi patiti in questa stagione. In difesa non ci sarà poi capitan Sciannamè, che aveva già annunciato il suo ritiro, e molto probabilmente Bassano, Campaner e Colombini non verranno riconfermati. La volontà della società sarebbe quella di confermare Angeli e Nicoli, ma in questo caso resta da capire se nei prossimi giorni arriveranno richieste importanti da una serie C che potrebbero indurre i due giocatori a fare altre scelte. Stesso discorso, passando al centrocampo, vale per Cela e Trovade, con il Prato pronto a confermarli in attesa di ok dai diretti interessati. Non paiono rientrare nei piani societari invece né Giuffrida, né Ba, né il trequartista Kouassi. In partenza anche Soldani (foto a destra), mentre potrebbe rimanere il giovane Del Rosso.

Su Aprili e Nizzoli, i due giovani in quota che sicuramente hanno avuto il rendimento migliore, conterà prima di tutto il volere della Fiorentina, visto che i ragazzi erano in prestito. Chiudiamo tornando al reparto offensivo. Anche Diallo è in prestito dall’Arezzo e se verrà tesserato dagli aretini il Prato dovrà virare su un’altra punta, pur volendolo fortemente confermare. Mobilio rientra assolutamente nei piani societari, ma sta giustamente valutando le varie proposte dopo una stagione sopra le righe, mentre sembra in partenza Ciccone.

L. M.