Prato (per ora) solo addii Saluta anche Diallo

AAA nuovi giocatori cercansi. A una manciata di giorni dall’inizio della preparazione da casa Prato non arrivano ufficialità né per quel che riguarda le eventuali riconferme di giocatori già in maglia biancazzurra nella passata stagione, né sul fronte dei nuovi arrivi. Anzi, al contrario, le uniche certezze riguardano e hanno riguardato, in queste settimane, soltanto le partenze di alcuni pezzi da novanta della rosa. Al già sicuro addio del laterale Nicoli (che ha firmato un biennale tra i professionisti con la Virtus Francavilla), si è aggiunta infatti ultimamente anche la partenza dell’attaccante Diallo, beniamino dei tifosi, che si è accasato alla Clivense, ambiziosa formazione veneta neopromossa dall’Eccellenza e guidata dall’ex bomber di serie A, Pellissier.

Il giocatore liberiano arrivato a gennaio (19 presenze e 8 gol con la maglia bianco azzurra) era seguito da tempo dalla squadra veneta ed è già stato presentato ufficialmente. Oltre a Diallo e Nicoli, altri due giocatori biancazzurri che probabilmente rientravano assai meno nei piani della società si sono accasati altrove. Il centrocampista Francesco Soldani, classe 2001, è passato agli umbri del Trestina mentre Tommaso Del Rosso, classe 2002 giocherà con il Seravezza. Il centrocampista classe 2004 Lorenzo Aprili, di proprietà della Fiorentina, dopo l’ottima annata appena trascorsa in biancazzurro sembra vicinissimo al Grosseto. Kouassi si è già accasato in Eccellenza alla Zenith Prato, così come il difensore Cecchi che è tornato al Poggibonsi. Anche il difensore Colombini e la punta Ciccone sembrano più che intenzionati a lasciare il Lungobisenzio.

Insomma una vera diaspora, per ora non controbilanciata da movimenti in entrata. Stando ai rumors non ufficiali pare che la nuova dirigenza laniera sia vicina ad aver chiuso l’accordo per la riconferma almeno dell’attaccante Mobilio, mentre appare più lunga la trattativa col difensore Angeli.

A centrocampo probabile si chiuda per far rimanere Cela e Trovade, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali, che evidentemente ancora non ci sono. Sempre stando alle voci, pare che il Prato stia seguendo Giacomo Marangon, attaccante, classe 1992 che la scorsa stagione ha giocato nel Ravenna (32 presenza e 10 reti) e Simone Marino, centrocampista classe 1995, nelle ultime tre stagioni alla Pianese e vecchia conoscenza del tecnico Brando, che lo ha allenato nella stagione 2021-’22. Almeno una certezza però c’è: il Prato ha regolarmente presentato entro i termini l’iscrizione al campionato di serie D.

