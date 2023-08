"Prato, ora avanti tutta" I biancazzurri ci credono

Prosegue la preparazione del Prato nel ritiro di Fanano. Primi giorni di allenamento con sensazioni positive. I giocatori si stanno conoscendo e amalgamando, visto che la rosa è stata in gran parte rinnovata. Lo spirito sembra quello giusto e anche i nuovi arrivati hanno subito captato le alte aspettative che i tanti tifosi nutrono sulla prima squadra biancazzurra, dopo due stagioni avare di soddisfazioni in serie D.

"Sono arrivato qua con la fame e la determinazione giuste per fare un buon campionato e provare a fare qualcosa di importante per Prato. Una realtà importante, una piazza che ha storia e che meriterebbe di ricevere finalmente delle gioie – commenta l’attaccante Giuseppe Tedesco (foto a sinistra) –. Mi piace attaccare la profondità e fare gol, sono pronto a mettermi a disposizione dei compagni e del tecnico per il bene della squadra. In qualunque girone saremo cercheremo di fare il massimo per onorare questa maglia". Dello stesso avviso il portiere Pietro Balducci: "Sono molto contento di essere qui. Fin da subito ho visto la serietà e la professionalità dell’ambiente e ho sentito anche l’affetto della gente e della piazza – insiste l’estremo difensore –. Mi ritengo un portiere moderno, che gioca anche con i piedi, ma il mio primo compito resta quello di parare. Il pubblico qui ha un grande entusiasmo e ce lo sta già trasmettendo fin dal primo giorno di allenamento". Nel frattempo "Quelli del Fiordaliso" (foto a destra), aggregazione spontanea di persone innamorate della città, sono pronti ad impegnarsi per una nuova sfida, sempre a favore de "La Forza di Giò", l’associazione creata dai genitori di Giovanni Fuochi che ha lo scopo di finanziare la ricerca sui tumori cerebrali infantili.

L’anno scorso furono messi in vendita per beneficenza adesivi che permisero di donare a "La Forza di Giò" oltre 6mila euro. Il prossimo 11 settembre verrà presentata nel dettaglio la nuova iniziativa, che prevede la vendita di braccialetti raffiguranti gli stemmi di tutte le società sportive che hanno deciso di sostenere il progetto. Nel dettaglio: Ac Prato, Zenith Prato, i quattro quartieri della Palla Grossa, Pugilistica Pratese, Pallacanestro Prato Dragons, Footgolf Prato, Accademia Prato Boxe, Gispi Rugby, Associazione Arca.