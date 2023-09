Prato Occhi sul Ravenna, aspettando Novelli

Il nuovo allenatore del Prato sarà Raffaele Novelli. Manca ancora l’ufficialità, visto che il Prato attende di poter depositare il contratto e l’accordo che pare già trovato con il tecnico, già presente ieri al Lungobisenzio ad assistere all’ultima rifinitura prima del match casalingo di oggi pomeriggio contro il Ravenna. In panchina, però, proprio per questioni di formalità, oggi contro il Ravenna ci sarà quasi certamente ancora Cristian Cesaretti, il secondo dell’ex tecnico Lucio Brando, che ha seguito gli allenamenti della squadra negli ultimi giorni.

Novelli, 58 anni, nativo di Salerno ed ex allenatore del Messina della promozione dalla serie D alla C, ha allenato varie squadre del Sud, dopo l’esordio in panchina con le giovanili della Salernitana. Tornando alla sfida di oggi (fischio di inizio alle 15), la prima casalinga, i biancazzurri ospiteranno il Ravenna.

"In questo momento formalmente ancora la guida tecnica del Prato è una figura vacante, anche se la successione di mister Brando è già delineata. Veniamo da una settimana emotivamente forte, dove sono successe tantissime cose. Non abbiamo approfondito il preannuncio di reclamo per buon senso e fair play dopo il finale della partita col Carpi – spiega il direttore sportivo Riccardo Bolzan –. L’unica cosa che conta adesso è la partita col Ravenna. In campo si affronteranno le squadre delle due città più popolose di questa categoria e due realtà chehanno grande tradizione. Loro sono partiti forte, battendo 1-0 la Pistoiese, che è una delle favorite della stagione. E’ una squadra di cui si sta parlando poco, ma che ha giovani di assoluto valore e sarà protagonista. Abbiamo un’arrabbiatura importante che dovremo riuscire a tradurre in una prestazione che ci permetta di fare punti".

Il Ravenna, allenato dal confermato allenatore Massimo Gadda, ha rinnovato la squadra dopo una stagione deludente. In porta si punta sull’esperienza dell’ex Imolese Gianmaria Rossi. Rinnovata anche la difesa con gli arrivi di Agnelli dal Fanfulla e Esposito dal Desenzano. . A centrocampo tanta qualità con gli arrivi di Allucci dal Campodarsego, di Campagna dal Corticella e dell’esperto Rrapaj dal Forlì, e con la conferma di Tabanelli. Rinnovato l’attacco: presi Nappello, ex Alma Fano, e l’italo-cubano Pavesi dal Bra.

Il Prato, che ha come unico assente lo squalificato Casucci (oltre all’infortunato di lungo corso Marini), dovrebbe ancora schierarsi in campo con il 4-3-3. In porta confermato Balducci. In difesa sulle corsie dovrebbero agire Vitale e Lambiase, con Angeli e Monticone a comporre la coppia centrale. In mediana Cela e Stickler sembrano certi della maglia da titolare, con la terza casella disponibile in ballottaggio tra Piccoli, Gemignani e Trovade. In attacco il tridente di lusso dovrebbe vedere Mobilio, Marangon e Tedesco dal primo minuto.

La partita sarà arbitrata da Nicolò Rodigari di Bergamo, coadiuvato dai due assistenti Pietro Tirelli di Treviglio e Andrea Perrella di Crema.

