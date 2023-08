Prato, nuovo test in casa "Entusiasmo alle stelle"

Nuovo test per il Prato di Lucio Brando. Stasera alle 18, al Lungobisenzio, i biancazzurri svolgeranno un allenamento congiunto con la Fortis Juventus, squadra che sarà ai banchi di partenza del prossimo campionato di Eccellenza (ingresso libero dalla tribuna centrale).

Intanto la preparazione prosegue dopo la vittoria nel test col Ghiviborgo e il pareggio ottenuto contro il San Donato Tavarnelle. Il gruppo lavora con armonia alla ricerca della giusta amalgama, con la speranza di recuperare a pieno servizio Balducci, Demoleon, Piccoli, Gemignani, Olivieri e Lambiase, come sottolinea anche Lorenzo Angeli, uno dei pochi confermati nella rosa della passata stagione.

"Per me è un onore essere fra i confermati, Prato è una seconda casa e questo è il terzo anno di fila in biancazzurro. Vedo tutti molto concentrati e ci stiamo adattando alle richieste del mister, cercando di trovare i giusti meccanismi e automatismi – commenta il difensore laniero –. Vengo da due stagioni personalmente buone, ma a livello di squadra potevamo certamente fare di più, quindi sono rimasto per arrivare il più in alto possibile col Prato, perché la piazza e i tifosi se lo meritano".

Poi alcune considerazioni sui nuovi compagni, sulla normale concorrenza per accaparrarsi una maglia da titolare. "Il reparto difensivo è stato completamente rinnovato. Ci sono nuovi compagni e sono tutti giocatori di grande livello. Sto conoscendo i nuovi arrivati, che si stanno adattando al meglio – insiste Angeli –. Ci sarà tanta concorrenza perché sono tutti giocatori molto validi. Di sicuro Brando ci chiede non solo di difendere, ma anche di essere i primi a giocare la palla. Qui l’entusiasmo c’è sempre e le aspettative sono alte. Non vediamo l’ora di cominciare".

Dopo però i sarà da pensare anche al campionato, che rappresenta ancora una bella incognita, visto che non si sa in quale girone giocherà il Prato.

"Da due anni faccio il girone D di serie D ed è un raggruppamento molto bello e anche molto competitivo e difficile. Abbiamo fatto fatica e io rifarei volentieri questo girone per prendermi anche una rivincita – conclude Angeli –. Proveremo a stare in alto e a lottare per obiettivi importanti fino all’ultima giornata, quindi ci sarà da partire subito con il piede giusto".

Sul fronte mercato, infine, da segnalare un probabile interessamento del Prato per il centrocampista classe 2001 Alessandro Muro che, dopo aver fatto tutto il ritiro con il Rimini e non aver trovato l’accordo, è tornato libero tra gli svincolati.

L.M.