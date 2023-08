Prato: Nuovo Rinforzo Casucci, Ecco l'Esterno in CALCIO

L’allenamento congiunto con la Sangiovannese, programmato inizialmente per le 18 odierne, alla fine è stato annullato. E il Prato continuerà quindi ad allenarsi, in attesa di programmare il prossimo test. Con l’ultima novità che arriva dal mercato, visto che il tecnico Lucio Brando può contare su un rinforzo: si tratta di Christian Casucci, esterno destro classe 2004. Il giocatore siciliano, cresciuto nelle giovanili del Modena, ha disputato l’ultima stagione fra le fila del Carpi, mettendo insieme 30 presenze in D e arrivando sino ai playoff. Toccherà a lui il compito di integrarsi nel gruppo, con la possibilità di poter già scendere in campo in una delle prossime amichevoli. I biancazzurri sono reduci dal pareggio nell’incontro con il San Donato Tavarnelle, svoltosi la scorsa settimana nella cornice offerta dal Lungobisenzio. Una prova chiusasi sull’1-1, che ha permesso a coach Brando di dare spazio anche ai più giovani. Non sono mancati aspetti positivi, a partire da una buona prestazione di squadra sublimata dalla rete di Addiego Mobilio e dal penalty neutralizzato da Fogli. E il difensore Mattia Monticone ha fatto il punto della situazione, tracciando un bilancio dell’ultimo confronto ed indicando le prossime tappe. "Le sensazioni sono buone, dopo dieci giorni di lavoro particolarmente duro – le sue parole – abbiamo affrontato una buona squadra, a mio avviso bisogna crescere e migliorare ma possiamo comunque essere soddisfatti. Guardando oltre, direi che ci aspetta un campionato difficile. Ma siamo determinati a far bene". La Serie D 202324 dovrebbe prendere il via il prossimo 3 settembre, con l’esordio in campionato che dovrebbe ad ogni modo essere preceduto da quello in Coppa Italia (con il primo turno programmato per il 27 agosto). Con queste premesse, la priorità resta quella di affinare ulteriormente gli automatismi di gioco, mettendo ulteriori minuti nelle gambe dei giocatori. Per raggiungere la condizioni atletica ottimale, quando fra non molto arriverà il momento di fare sul serio.