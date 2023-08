Prato Nord: tutti i nomi dei "tecnici"

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione sportiva, con l’avvio dei ritiri delle singole squadre, e il Prato Nord decide che è arrivato il momento di ufficializzare i nomi dello staff tecnico del settore giovanile rossoblù, nelle varie categorie di cui è composto. Si parte dai più grandi, dal gruppo Juniores provinciale, dove la guida tecnica viene affidata all’allenatore Uefa C Mirko Capasso che verrà affiancato dal vice Paolo Rosati. Si Allievi provinciali vanno invece a un volto noto del calcio pratese: Fabio Aiazzi. Si prosegue con gli Allievi B affidati alle cure di Alessio Ingrassia e di Davide Lustrini. I Giovanissimi provinciali vanno a un mister di lungo corso come Loris Burani, accompagnato in campo dal vice Alessandro Antico.

Il quadro del settore giovanile rossoblù si chiude con Andrea Tarantino che allenerà i Giovanissimi B, affiancato dal vice Leonardo Giovacchini. Il responsabile del settore giovanile sarà Alessandro Vezzi.