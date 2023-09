Prato Nord, è qui la festa. I rossoblù sfilano in campo

Una serata di festa che ha coinvolto la grande famiglia del Prato Nord. La sfilata di presentazione di tutte le squadre della società rossoblù, momento abituale e utile per fare il punto della situazione, con entusiasmo e voglia di proseguire nel percorso di crescita già iniziato da anni, si è trasformato in un momento di aggregazione a tinte rossoblù. In campo tutti i tesserati, dalla prima squadra impegnata nel campionato di seconda categoria a Piccoli Amici e Primi Calci delle annate 2016, 2017 e 2018, passando per le formazioni della scuola calcio (Primi Calci del 2015, Pulcini I anno, Pulcini II anno, Pulcini II anno, Esordienti I e II anno) e del settore giovanile (Giovanissimi Under 14 e Under 15, Allievi e Allievi B, Juniores). In tribuna e a bordo campo genitori, parenti, amici. In un clima di allegria e convivialità. La serata è stata anche l’occasione, per lo storico presidente Roberto Degl’Innocenti e per il vice presidente Angelo Brigandì, di tirare le fila del lavoro portato avanti già nelle scorse stagioni.

"Abbiamo un team collaudato che ci consente ogni anno di fare uno scalino in più. Una grande famiglia che ha a cuore prima di tutto la crescita della società e il benessere dei ragazzi e delle famiglie che frequentano l’impianto. Impianto che peraltro è stato rinnovato e migliorato molto nel tempo – commentano Degl’Innocenti e Brigandì –. Abbiamo obiettivi importanti con alcune squadre del giovanile, puntiamo alla salvezza tranquilla con la prima squadra e siamo soprattutto contenti di veder crescere i tesserati della scuola calcio e del settore giovanile. Segno evidente che il nostro impegno viene riconosciuto e apprezzato".

Con il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore Benedetta Squittieri, invece, si è parlato dei futuri investimenti possibili per migliorare ulteriormente l’impianto, come per esempio i nuovi spogliatoi, la nuova club house e la tribuna che a breve verrà realizzata sul campo sussidiario sintetico. Fra le novità da segnalare l’arrivo del nuovo direttore generale, Sebastiano Fusilli, ex giocatore, fra le altre, anche del Prato Nord. Il responsabile del settore giovanile è invece Alessandro Vezzi, mentre il responsabile della scuola calcio è Lorenzo Giannoni.

L.M.