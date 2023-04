Prato Nord, c’è il fanalino di coda Derby testa-coda Pietà-Sporting

Tutto pronto per la penultima giornata. Squadre in campo oggi alle 16. Nel girone B di prima categoria lo Jolo tenterà di difendere la seconda posizione andando a giocare sul campo del Forcoli Valdera, mentre il CF 2001 ospiterà il fanalino di coda Acciaiolo Calcio. Nel girone F di seconda categoria derby fra Chiesanuova e Galcianese, con le due squadre già salve che potrebbero festeggiare assieme la permanenza in categoria. La capolista Csl Prato Social Club, già sicura di giocare la prima categoria nella prossima stagione, farà visita alla Cintolese Calcio. Obbligato a far punti fra le mura amiche il Prato Nord contro il fanalino di coda Giovani Calcio Vinci per sperare ancora di migliorare miracolosamente la sua posizione nei play out. La Querce ospiterà il Pistoia Nord, e il Mezzana farà visita al Montale 90. Nel girone G di seconda derby testa-coda fra la Pietà 2004 a caccia di punti pesanti per i playoff e lo Sporting Seano, che vuol provare ad evitare i play out. Il Prato Sport proverà a far punti in casa del Real Peretola e lo stesso dovrà fare il Vernio ospitando il già retrocesso Dlf Firenze. Poggio a Caiano sarà sul campo del San Bartolo, Virtus Comeana ospita la Laurenziana.

L. M.