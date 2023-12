Prato, Natale di riflessione. E la ripresa sarà un incubo

Prato quintultimo in classifica nel girone D di serie D. Giunti alla sosta natalizia i biancazzurri si ritrovano in piena zona play out con appena 20 punti raccolti in 17 giornate (5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte; 21 gol segnati, ben 23 subiti) dopo l’ultimo ko interno incassato col Corticella. Un andamento che ha infastidito (per usare un eufemismo) non poco il presidente Stefano Commini, che anche a margine dell’ultima sfida casalinga della sua squadra non ha nascosto malumori e cattivi pensieri riguardanti soprattutto l’operato del direttore generale Ivano Pastore e del direttore sportivo Riccardo Bolzan, senza comunque risparmiare qualche appunto alla squadra e al tecnico Raffaele Novelli. Se qualcuno rischierà il posto o meno lo scopriremo, probabilmente, in questi giorni di sosta, nei quali il patron del Prato rifletterà sul da farsi. Certo è che, dati alla mano, la squadra allestita in estate quantomeno per ben figurare non si è rivelata all’altezza della situazione.

Subito esonerato il tecnico Lucio Brando, che evidentemente non era l’unico problema, la situazione non è migliorata. Il secondo tentativo di "rattoppo" posto in essere dalla dirigenza, dopo vari stimoli inviati ai giocatori, è stato proprio quello di rivoluzionare buona parte della rosa. Via i big più deludenti e dal contratto più pesante, da Marangon a Mobilio, passando per Tedesco; dentro altri giocatori con nuovi stimoli, alcuni dei quali di uguale caratura (vedi Moreo, nemmeno convocato, però, contro il Corticella). Qualche brodino è arrivato. Qualche segnale incoraggiante, ma manca la giusta continuità. E per raggiungere prima di tutto la tranquilla salvezza, già alla ripresa, dal prossimo 7 gennaio (sfida casalinga col Carpi), sarà necessario macinare punti e risultati positivi.

La ripresa non sarà agevole, guardando gli avversari: Carpi, poi la capolista Ravenna e il Mezzolara, che al contrario delle precedenti è una squadra che lotta come il Prato per evitare i play out. Poi ancora il derby in trasferta con l’Aglianese, che precede di un solo punto i biancazzurri, e poi il Progresso al Lungobisenzio e la Sammaurese lontano dalle mura amiche.

