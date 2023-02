Prato, missione impossibile con il Livorno L’ultimo punto è arrivato più di un mese fa

Ancora un avversario di alta classifica per la squadra femminile del Prato Calcio a 5. Oggi le biancazzurre sono infatti chiamate ad affrontare il La 10 Livorno, che è secondo in classifica. Un derby particolarmente impegnativo che segue altri appuntamenti analoghi nei quali la squadra allenata da Nicola Giannattasio non è riuscita a raccogliere nessun punto. L’ultimo ottenuto rimane quello del pareggio casalingo con il San Giovanni del 15 gennaio scorso, mentre anche domenica scorsa è arrivata una battuta d’arresto casalinga con l’Arzachena, sebbene solo con uno striminzito 0-1. A Livorno il derby inizierà alle 16.

Le altre partite della diciottesima giornata: Shardana-San Giovanni, Arzachena-Sabina Lazio, Virtus Ciampino-Athena Sassari, Brc-Cus Pisa. La classifica del girone B della serie A2 femminile: Sabina Lazio 34 punti; La 10 Livorno 33; Arzachena 32; Virtus Ciampino 29; Pistoia e Roma 25; Brc Roma 18; Shardana 15; Prato Calcio a 5 14; Cus Pisa e Athena Sassari 8; San Giovanni 4.