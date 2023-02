Prato, missione compiuta a Poggibonsi

Si riscatta la Juniores nazionale del Prato. La truppa di mister Ridolfi a secco di vittorie da tre giornate consecutive è riuscita a tornare ai tre punti espugnando il terreno di gioco del Poggibonsi. Il successo arriva per 2-1 in quello che probabilmente era il match più complicato delle ultime giornate, visto che si affrontava una diretta rivale per le zone nobili della classifica. E invece i biancazzurri hanno sfoderato una prestazione convincente, soffrendo solo nelle battute conclusive della contesa. Succede tutto nella ripresa a Poggibonsi: Limberti al 55’ sigla la rete che porta il Prato in vantaggio. Dieci minuti più tardi è il turno di Marini Grassi di andare a festeggiare sotto la tribuna dei tifosi biancazzurri. Il Poggibonsi però non ci sta a perdere e con Iasparrone accorcia le distanze al 71’. Nel finale i locali cercano il gol del pari, ma la difesa del Prato fa il suo dovere, chiude bene e consente ai biancazzurri di tornare al successo. In classifica il Prato è quinto.