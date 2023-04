Prato-Massa derby finale fra deluse

Ultima e ormai insignificante partita di campionato per il Prato Calcio a 5 che si congeda con il derby esterno contro il Città di Massa. Quella che per lungo tempo è stata attesa come la sfida che poteva valere la salvezza, sarà invece un confronto che non avrà nessun valore ai fini della classifica, dove già matematicamente da un turno i biancazzurri sono ultimi ed i padroni di casa penultimi senza però che entrambi corrano rischi di retrocessione per il cambio di regolamento adottato in extremis dalla Divisione Calcio a 5 della Federcalcio. Il tecnico Bearzi ed i suoi oggi avranno comunque un obiettivo da poter centrare: vincere il derby e interrompere la lunghissima serie negativa per chiudere con un sorriso una stagione da dimenticare. Città di Massa-Prato Calcio a 5 andrà in scena alle 15. La classifica: Ecocity Genzano 68 punti; Todis Lido di Ostia 65; Futsal Cesena 48; Lazio 43; Saviatesta Mantova e Active Network 42; Cus Molise 35; Sporting Hornets e Roma C5 34; Modena Cavezzo 31; Italpol 24; Eur 20; Città di Massa 12; Prato Calcio a 5 4.