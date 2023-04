"Prato, mancano tre finali Meritiamo altri successi"

"Il gol non era la cosa più importante. Contava soprattutto tornare a vincere, perché venivamo da tre sconfitte che ci avevano lasciato tanto amaro dentro. La situazione ancora non è bella, ma abbiamo fatto un passo importante verso la salvezza. Questa piazza meriterebbe altri palcoscenici, ma intanto guardiamo la realtà e pensiamo ad oggi". E’ soddisfatto Francesco Renzi (foto), autore del gol che ha definitivamente chiuso in favore del Prato la sfida con lo United Riccione. Tre punti fondamentali, che hanno fatto uscire momentaneamefotonte dalla zona play out i biancazzurri, ora a quota 45. Mancano ancora tre partite al termine della stagione e tutto è da decidere nel girone D di serie D: "Dovremo affrontarle come tre finali. Non meritiamo la posizione che abbiamo ricoperto per lungi tratti della stagione, ma è il campo che parla e purtroppo ci siamo trovati a dover lottare fino alla fine senza aver dimostrato spesso il nostro reale valore – insiste Renzi –. Saranno tre gare difficilissime e fondamentali, ma intanto godiamoci questa boccata di ossigeno e pensiamo subito alla trasferta di Crema, altro crocevia decisivo per chiudere bene l’annata. Poi ci saranno i derby con Aglianese e Scandicci. Una partita alla volta ripartendo da questa bella prestazione contro lo United Riccione". Fra le cattive notizie da segnalare che probabilmente Brando dovrà fare a meno di Soldani e Nizzoli, entrambi usciti acciaccati dalla sfida casalinga con lo United Riccione.

L.M.