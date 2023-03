Prato, la Virtus Ciampino è forte

Ferma la squadra maschile per il turno di riposo del campionato di serie A2, a tenere banco per il Prato Calcio a 5 in questo fine settimana è la formazione femminile che domani (fischio d’inizio alle 17) sarà impegnata in casa contro un avversario di rango. All’Estraforum Kobilica le biancazzurre allenate da Nicola Giannattasio riceveranno la visita della Virtus Ciampino che in questo momento si trova al terzo posto della classifica. Il Prato Calcio

a 5 punta però ad un nuovo risultato pieno, dopo il ritorno alla vittoria avvenuto nel turno precedente ai danni della Brc Roma. Fra l’altro, nella gara d’andata giocata nel Lazio,

le biancazzurre andarono vicine ad una clamorosa vittoria (il match si concluse 2-2). Le altre partite della ventunesima giornata: San Giovanni-Roma, Arzachena-La 10 Livorno, Pistoia-Shardana, Sabina Lazio.-Brc Roma. La classifica del girone B della serie A2 femminile: La 10 Livorno 42 punti; Sabina Lazio 40; Virtus Ciampino 38; Arzachena 33; Roma 31; Pistoia 26; Brc Roma 21; Shardana 19; Prato Calcio a 5 18; Cus Pisa 11; Athena Sassari 8; San Giovanni 4.