Prato, la carica di Diallo "Adesso non fermiamoci"

"Contro la Sammaurese abbiamo portato a casa una vittoria importantissima. Ora dobbiamo cercare di stare sul pezzo nelle partite che mancano per chiudere il più in alto possibile in classifica questa stagione. Questa piazza merita molto di più della serie D". E’ già un beniamino dei tifosi locali, Cherif Diallo,oltre ad essere preciso finalizzatore e instancabile ariete offensivo del Prato, a segno anche domenica scorsa per dare il là alla rimonta dei biancazzurri. "Sono contento che il mio gol abbia contribuito a far portare a casa alla squadra punti davvero importanti. Affrontavamo una squadra ben messa in campo e che ci ha creato delle difficoltà – commenta -. Siamo stati bravi a non disunirci e a rimanere concentrati anche dopo lo svantaggio immeritato. E abbiamo ribaltato il risultato centrando un successo che ci allontana dalla zona play out e ci consente anche di guardare alla parte alta della classifica con rinnovato ottimismo". I play off rimangono distanti, forse un sogno, ma la matematica è ancora dalla parte del Prato, che con 42 punti si trova a 5 lunghezze dalle zone nobili del girone D di serie D. "E’ giusto guardare a chi ci precede, soprattutto per allontanarci il più possibile dalle zone basse della graduatoria – conclude Diallo -. Intanto pensiamo a ritrovare la giusta continuità, già a partire dalla trasferta di domenica sul campo del Corticella. Non sarà una partita semplice, anche perché potrebbe essere uno scontro diretto per tentare di raggiungere la zona play off".

L. M.