Prato Juniores in rinnovamento Il punto fermo è mister Ridolfi

Dovrà ripartire da un gruppo completamente rinnovato la Juniores nazionale del Prato. Dopo una regular season

in sordina, i biancazzurri avevano effettuato un exploit nel finale di stagione, riuscendo poi a vincere

i playoff del proprio girone

e a raggiungere le fasi nazionali. Di quel gruppo quest’anno però non

ci saranno pezzi importanti, rimpiazzati da numerosi classe 2006 che saranno successivamente annunciati dal sodalizio biancazzurro. Nella Juniores, ad esempio, non ci saranno più Limberti, Nocentini e Colzi, aggregati in pianta stabile in prima squadra. Il portiere Moretti

è invece vicino al prestito alla Sangiovannese, mentre Bucciantini e Innocenti proveranno a crescere militando nel campionato d’Eccellenza rispettivamente con le maglie di Zenith Prato e Signa. L’ultimo addio è quello di Ferrari in direzione Prato 2000.

Il perno della ricostruzione della squadra sarà per il terzo anno consecutivo mister Maurizio Ridolfi,

che il presidente Commini

ha voluto ancora al centro del progetto delle giovanili biancazzurre. A lui il compito di guidare la Juniores laniera

a partire dal 21 agosto.

La squadra si ritroverà

a Prato per i primi giorni di allenamento e dal 25 agosto partirà alla volta di Porretta Terme per il ritiro. Al rientro in città sono in programma varie amichevoli. Fra queste, quella prestigiosa fissata

il prossimo 2 settembre, quando la Juniores sfiderà

al Viola Park la Fiorentina Under 17.