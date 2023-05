Prato inarrestabile Ha vinto i playoff

La Juniores nazionale del Prato approda alla fase preliminare propedeutica all’accesso agli ottavi di finale di categoria su scala nazionale. Lo fa vincendo i playoff del proprio girone, concretizzando una rimonta che ha quasi dell’incredibile. Dopo avere agguantato la quinta piazza nell’ultima giornata della regular season ai danni della Sangiovannese, i biancazzurri hanno battuto in semifinale lo Scandicci, secondo della classe. E nel weekend è arrivato anche il successo nella finalissima playoff per 3-1 in terra labronica contro il Livorno. Una vittoria che va a bissare quella di pochi mesi fa, dove il Prato fra le mura amiche si impose 5-3.

Stavolta si decide tutto nella ripresa in favore dei ragazzi di Ridolfi. Il vantaggio laniero giunge al 55’ per merito di Fiaschi, che porta così momentaneamente i biancazzurri alla fase successiva. La doccia gelata arriva però tre minuti più tardi quando Dussol trova la via della rete, firmando l’1-1 che riporta il Livorno a passare il turno grazie al miglior posizionamento in classifica durante la regular season. I labronici però non avevano ancora fatto i conti con la giornata di grazia di bomber Fiaschi, che al 62’ si mette in proprio e firma il nuovo vantaggio pratese. Non solo. Al 64’ trova anche la tripletta con una conclusione che non lascia scampo al portiere locale e manda in visibilio il pubblico di fede biancazzurra. Nell’ultima mezz’ora il Prato si occupa sostanzialmente di gestire il doppio vantaggio, conquistando la finale playoff ed eliminando il Livorno.

Come detto il cammino del Prato negli ultimi due mesi è stato incredibile. Dopo mesi di difficoltà anche a battere le ultime della classifica, la truppa di Ridolfi ha all’improvviso cambiato passo battendo nel finale di stagione Pistoiese, Sangiovannese, Livorno, pareggiando a Scandicci e mettendo in seria difficoltà anche la vincitrice del girone, Arezzo. Ora i lanieri non si pongono limiti, anche se come primo obiettivo c’è quello di vincere la fase preliminare e assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale nazionali.

Sdb