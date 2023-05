Prato in vacanza Chiusura con una sconfitta

Scandicci

4

prato

3

SCANDICCI (4-4-2): Timperanza; Ficini, Santeramo (83’ Frascadori), Francalanci, Paparusso; Tacconi, Di Blasio (78’ Sinisgallo), Gianassi, Saccardi (54’ Cecconi); Brega (Borgarello), Gozzerini. Allenatore: Taccola.

PRATO (3-4-2-1): Falsettini; Aprili (83’ Bartolini), Angeli (73’ Sciannamè), Bassano (73’ Nocentini); Cela (60’ Kouassi), Del Rosso, Trovade (86’ Diallo), Nicoli; Ciccone, Mobilio; Renzi. Allenatore: Brando.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Reti: 15’ (aut.) Francalanci, 19’ Francalanci, 33’ Saccardi, 58’ (aut.) Ficini, 60’ Gianassi, 68’ Gozzerini, 75’ Kouassi.

Finisce con una sconfitta la stagione in serie D del Prato, battuto 4-3 in casa dello Scandicci, ma comunque salvo senza i play out. Dopo un quarto d’ora di gioco, con uno Scandicci partito contratto e senza creare grandi occasioni, al 15’ passa in vantaggio il Prato: cross dalla sinistra di Nicoli, intervento in scivolata di Francalanci che infila la propria porta inavvertitamente e regala l’1-0 ai lanieri. Al 21’ pareggio immediato dello Scandicci con il colpo di testa dello stesso Francalanci, che svetta più in alto di tutti per intercettare un angolo battuto da Di Blasio. Al 33’ padroni di casa avanti grazie a un tiro da 25 metri di Saccardi, che rimbalza e sorprende Falsettini. Il primo tempo si chiude quindi con i biancazzurri sotto di una rete e apparsi poco pericolosi in avanti. Nella ripresa il primo squillo al 50’ è del Prato, con il bel colpo di testa di Angeli che sugli sviluppi di un corner impegna in tuffo l’attento Timperanza. Al secondo affondo, intorno al 58’, la squadra di Brando trova il pareggio: cross dalla sinistra di Trovade e Ficini in spaccata per tentare di mettere il pallone in angolo infila sul primo palo alle spalle del proprio portiere il secondo autogol di giornata nelle fila fiorentine. Passano pochi minuti e lo Scandicci si riporta avanti: taglio in verticale di Cecconi per Gianassi, che elude l’uscita disperata di Falsettini e deposita in rete il pallone a porta ormai sguarnita per il 3-2 dei locali al 60’. Galvanizzati dal vantaggio i padroni di casa insistono e si rendono ancora pericolosi con il bel colpo di testa di Gozzerini, di poco a lato. Lo stesso Gozzerini al 68’, pochi minuti dopo, intercetta un pallone vagante al limite dell’area e si presenta a tu per tu con Falsettini, infilando con freddezza il 4-2 e mettendo una seria ipoteca sul match e sulla possibilità dello Scandicci di giocarsi i play out.

E’ Kouassi al 75’ suonare la carica per i biancazzurri con un tiro da fuori non irresistibile, che comunque sorprende Timperanza e si infila in porta per il momentaneo 4-3. Nel finale i ritmi si abbassano. Da registrare un tentativo da fuori di Nicoli, di poco alto sopra la traversa, e uno di Sinisgallo che non inquadra il bersaglio grosso. Il match si chiude comunque con la vittoria dello Scandicci, che conquista il diritto di disputare i play out. Il Prato, già salvo, può invece iniziare a programmare la prossima stagione per puntare a ben altri obiettivi.

L.M.