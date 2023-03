Prato in pista contro Viareggio Obiettivo: staccare Castiglione

Inizia il girone di ritorno del campionato di serie B di hockey su pista. Stasera alle 19 al PalaRogai la capolista Hockey Prato sfiderà il Pumas Ancora Viareggio

con l’obiettivo di staccare l’Hockey Club Castiglione che giocherà il proprio match solo sabato prossimo in casa contro l’Hockey Roller Grosseto. Guardando alla classifica quello odierno dovrebbe essere un match decisamente alla portata dei biancazzurri di coach Bernardini che all’andata hanno letteralmente passeggiato a Viareggio, imponendosi 11-3. Anche la classifica parla nettamente a favore dello Startit che ha sette punti di vantaggio sui versiliesi, quarta forza del torneo assieme alla Rotellistica Camaiore.

Prato nel girone di andata,

di fatto, ha fallito un solo match, quello perso proprio contro Castiglione. Poi ha centrato solo vittorie, tra l’altro dimostrando una forza offensiva fuori categoria con ben 62 reti realizzate, cioè una media di dieci a partita. Per dare la dimensione del peso offensivo laniero basta guardare le marcature dell’altra capolista Castiglione, che ha gonfiato la rete ‘solo’ 32 volte. Da registrare invece la tenuta difensiva, visto che Prato ha un subìto in media un gol a partita in più rispetto a Castiglione. E su questo sta lavorando a fondo coach Bernardini. Anche perché la sensazione è che il campionato si deciderà nello scontro diretto di ritorno del 22 aprile a Prato proprio contro Castiglione.