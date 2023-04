Prato in estasi L’under 15 vuole il titolo

Dopo la cavalcata che ha portato alla conquista del primo posto al termine della regular season, il Prato Calcio a 5 è riuscito a raggiungere anche la finalissima dei playoff per l’assegnazione del titolo toscano Under 15. Non solo, i giovani biancazzurri avranno la possibilità di giocare questa sfida importantissima di fronte al pubblico di casa, perché la partita sarà disputata all’Estraforum Kobilica domani alle 18 nell’ambito della tre giorni organizzata dal club del presidente Aniello Apicella in collaborazione con la Divisione Calcio a 5 che vedrà lo svolgimento in questo impianto anche di molte finali regionali e soprattutto delle Finals nazionali della Coppa Italia regionale maschile e femminile. La squadra Under 15 del Prato Calcio a 5, che in semifinale ha avuto la meglio sui cugini dell’Italgronda Futsal Prato, in finale se la dovrà vedere con l’Ibs Le Crete Rapolano. Domani e domenica finali di Coppa Italia.

M.M.