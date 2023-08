Prato, in Coppa Italia è subito derby. Il 3 settembre sfida fuori casa con la Pistoiese

Subito super derby per il Prato nel primo turno di Coppa Italia di serie D. La formazione di mister Brando dovrà infatti affrontare in gara secca la Pistoiese fuori casa il prossimo 3 settembre (per il momento alle 15, stando al comunicato ufficiale della LND , ma si attendono ulteriori comunicazioni). Un gustoso aperitivo per il campionato e, forse, il miglior inizio di stagione che ogni tifoso potesse sperare per testare subito la formazione biancazzurra e anche l’attaccamento della città ai propri colori.

"Sono contento che si giochi subito un bel derby con la Pistoiese – commenta il patron del Prato, Stefano Commini –. Siamo tutti in fase di preparazione e arriveremo al primo evento ufficiale ancora non perfettamente rodati, ma è normale. I meccanismi di mister Brando non sono così immediati da acquisire, alcuni elementi stanno rientrando dagli acciacchi patiti nelle prime settimane, ma la squadra sta crescendo gradualmente e sta trovando sintonia e amalgama. Sono sicuro che la prima gara ufficiale sarà un bello spettacolo, anche per merito dei nostri tifosi".

Intanto, a preparazione dei lanieri procede spedita. Nel test amichevole giocato giovedì contro la Fortis Juventus il Prato si è imposto 4 a 0 (e non 3 a 0 come erroneamente riportato dal nostro giornale per una svista) con gol di Mobilio, Marangon e Lambiase nel primo tempo e rete di Tedesco nella ripresa. Ieri comunque mister Brando è subito tornato in campo con i suoi ragazzi per proseguire gli allenamenti, analizzare le cose buone e quelle meno buone viste in campo il giorno prima. Presenti quasi tutti gli elementi della rosa (compreso il centrocampista offensivo classe’92 Francesco Frijia, che è ancora in prova) tranne Cela, Piccoli, Trovade e Casucci. Domani al Lungobisenzio, a porte chiuse, ultimo test con la Lucchese (Lega Pro) che certamente sarà molto più probante ed attendibile per confermare se i biancazzurri possono ambire davvero a un campionato di vertice in serie D.

L.M.