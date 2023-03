Prato in campo contro Sassari Sfida delicata

Dopo un turno di sosta, torna in campo la Pallamano Prato che all’Estraforum Kobilica (inizio alle 15) se la dovrà vedere con il Verdeazzurro Sassari. E’ una gara molto importante per capitan Liccese e compagni, la cui posizione di classifica si è fortemente pregiudicata a seguito dei risultati maturati nelle giornate precedenti alla pausa di campionato. Contro la formazione sarda, però, non sarà facile avere la meglio: il Verdeazzurro occupa infatti la sesta posizione della classifica. Le altre partite in calendario nella nona giornata di ritorno: Chiaravalle-Modena, Tavarnelle-Pallamamo 85 San Lazzaro, Cingoli-Parma, Lions Teramo-Camerano, Ferrara-Monteprandone, Pescara-Bologna United. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Cingoli 42 punti; Pallamano 85 San Lazzaro 35; Chiaravalle 31; Ferrara 30; Camerano 29; Verdeazzurro Sassari 25; Bologna United 21; Modena e Tavarnelle 15; Parma 14; Pallamano Prato 10; Monteprandone 9; Lions Teramo 8; Pescara 5.

M.M.