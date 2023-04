Prato, il giorno del derby Duello con la Pistoiese

E’ una partita da non fallire quella che attende la Juniores nazionale del Prato nel turno pre-pasquale in programma questo pomeriggio. Alle 16 i biancazzurri saranno di scena fra le mura amiche ospitando la Pistoiese nel più classico dei derby. I ragazzi di mister Ridolfi sono costretti a vincere per provare a mantenere il quinto posto che garantisce l’accesso alla fase successiva. Il compito però si presenta come arduo visto che gli arancioni comandano la graduatoria con quattro punti di vantaggio sull’Arezzo. I biancazzurri scenderanno in campo anche per riscattare il ko dell’andata, quando la Pistoiese si impone in casa di misura per 1-0 con rete di Princiotta. Quattro mesi dopo gli arancioni sono in forma smagliante, mentre il Prato si sta riprendendo dopo qualche passo falso di troppo. I recenti miglioramenti comunque sono tangibili in casa laniera, come testimoniato anche 2-0 rifilato nel passato weekend all’Orvietana.