Prato già al bivio Il mercato impone scelte

Il tempo delle scuse, per quanto doverose, è finito. Dopo l’eclatante sconfitta incassata con il Sant’Angelo al Lungobisenzio il Prato è sprofondato in zona play out con appena 15 punti conquistati in 13 partite (4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte). Sono 16 le reti segnate, ben 18 quelle subite. I numeri non dicono tutto, ma raccontano tanto della crisi della squadra. Al momento non sono arrivati segnali di dimissioni da parte dei dirigenti (leggi direttore generale Ivano Pastore e direttore sportivo Riccardo Bolzan), anche se entrambi si sono assunti le responsabilità per la costruzione di una rosa che, fino ad ora, non ha reso secondo le aspettative. Il dato più preoccupante, emerso in maniera netta domenica scorsa, più che in altre occasioni, è stata la totale incapacità di reagire, fosse anche solo con orgoglio e rabbia, da parte dei giocatori in campo, che incassato il primo gol si sono sciolti come neve al sole. Si sta per aprire la nuova finestra di calciomercato invernale per quanto riguarda il mondo dei dilettanti. Dal 1° dicembre saranno possibili i trasferimenti che come sempre cambieranno le rose. Da capire come e se il Prato deciderà di operare sul mercato, considerando che da una parte non è facile trovare giocatori disposti a sposare una stagione che adesso si fa necessariamente in salita, di quelle da lotta per evitare la retrocessione (le ultime due posizioni distano appena 6 punti) e dall’altra si ritrova in rosa giocatori che non sembrano adatti a lottare col coltello fra i denti su ogni pallone. Economicamente parlando, avrebbe senso per la proprietà spendere cifre folli per rinforzare la squadra, visti i 13 punti di distacco dal primo posto del Ravenna e le 12 formazioni che stanno davanti ai biancazzurri in classifica? I romantici sperano di sì. Razionalmente parlando il discorso si fa più difficile.

Certo è che di questo passo verrebbe da pensare al rischio concreto di retrocedere in Eccellenza, quindi qualche correttivo andrà apportato. Qualcuno dovrà andarsene, magari fra i rimborsi più pesanti (o magari sarà il giocatore a chiedere di essere lasciato libero). Altri dovranno arrivare.

Proprio pensando alla voce nuovi giocatori, si è aggregato da tempo alla squadra biancazzurra il giovane centrocampista classe 2005 Edoardo Cecchi dell’Empoli. Il mediano in questa stagione era andato in prestito al Portici in serie D dove ha giocato tre partite. Potrebbe tornare utile al Prato, che non ha quote nel settore di centrocampo.

L.M.