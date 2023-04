Prato, ecco tre punti per sognare ancora

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati per la Juniores nazionale del Prato nella trasferta sul campo dell’Orvietana. Finisce 2-0 per i biancazzurri che così alimentano il sogno di potere entrare nelle prime cinque posizioni. I biancazzurri sbrigano la pratica con una rete per tempo. Il vantaggio porta la firma al 16’ di Pittalà. Poi nella ripresa al 54’ ci pensa Fiaschi a chiudere i conti. In classifica i ragazzi di mister Ridolfi (foto) confermano il quinto posto a pari merito con Poggibonsi e Sangiovannese, entrambe vincenti nel fine settimana. Chi perde contatto con la quinta piazza è il Grosseto sconfitto 5-1 in casa dall’Aglianese. Da tenere in considerazione per la lotta per il quinto posto sarà la Sangiovannese che ha una partita in meno delle rivali. Quarto è il Livorno con un punto in più dei lanieri. La corsa playoff passa dal derby casalingo di venerdì contro la capolista Pistoiese. A seguire ci saranno la trasferta di Grosseto e la partita in casa contro la Sangiovannese.