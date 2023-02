Prato e Medicea giocano in casa Obiettivo per entrambi è vincere

Squadre pratesi in campo oggi per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B maschile di pallamano. Entrambe giocheranno sul terreno di casa: la formazione ‘B’ della Pallamano Prato alle 14 ospiterà il fanalino di coda Libertas La Torre, penalizzato di tre punti, mentre alle 18 la Medicea Handball al PalaPacetti di Poggio a Caiano riceverà il Montecarlo. Due partite con obbligo di vittoria per le nostre compagini, reduci da risultati opposti registrati nella prima del girone di ritorno: la Pallamano Prato ha battuto il Montecarlo 33-29 ma i poggesi della Medicea sono andati incontro ad una sconfitta sul terreno del Grosseto. La classifica del girone tosco-umbro-ligure: Follonica 22 punti; Mugello United e Ginnastica Spezia 20; Grosseto 16; Medicea Handball Poggio a Caiano 13; Pallamano Prato 12; Olimpic Massa Marittima 11; Tavarnelle 8; Montecarlo e Carrara 6; Aretè -1; Libertas La Torre -3. Queste sono le altre partite del turno: Ginnastica Spezia-Follonica, Olimpic Massa Marittima-Grosseto, Mugello United-Carrara; Aretè-Tavarnelle.

M.M.