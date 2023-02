Prato e lo spettro playout "Voglio vedere l’orgoglio"

Vincere per uscire dalla zona play out. Con questo obiettivo il Prato si prepara ad ospitare, oggi pomeriggio alle 14.30 al Lungobisenzio, il Mezzolara in un vero e proprio scontro diretto per evitare complicazioni di fine stagione. La squadra di Budrio si trova a quota 38 punti in classifica, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. Lo stesso andamento del Prato, che in classifica si trova distante 3 punti in virtù della penalizzazione. La squadra allenata dal cinquantenne Michele Nesi, alla seconda stagione alla guida del Mezzolara dopo tre stagioni in Eccellenza emiliana al Granamica, ha realizzato 35 reti, mentre ne ha subite 36. Una formazione giovane, fatta di tante "scommesse", che la società bolognese di stagione in stagione propone sempre con risultati apprezzabili. "Veniamo dallo scampolo negativo di partita giocato contro la Giana Ermino mercoledì scorso. Credo la prima volta in cui non abbiamo avuto atteggiamento e spirito giusto. Spero sia un caso isolato - commenta Lucio Brando (nella foto), allenatore dei biancazzurri -. Niente alibi. Siamo in un momento di difficoltà numerica, ma dobbiamo comunque lavorare per portare a casa dei risultati. La partita col Mezzolara sarà importante e vorrei vedere un po’ di orgoglio da parte dei ragazzi. Troveremo una squadra difficile da affrontare, che corre tanto e conosce bene la categoria. Sicuramente ci daranno del filo da torcere e dovremo fare il massimo per portare a casa punti". Assenti sicuri nelle fila del Prato gli infortunati Frugoli, Giuffrida, Ciccone e gli squalificati Soldani e Sciannamé. Non al 100% Cela e Trovade, che però saranno fra i convocati. Probabile che mister Brando scelga ancora il 3-4-2-1. Bertini in porta, Nizzoli, Colombini e Angeli i tre del pacchetto difensivo. A centrocampo Aprili, Soldani, Ba e Nicoli, con Kouassi e uno fra Cela e Trovade, dietro l’unica punta Diallo. Il Mezzolara ha una rosa di medio livello per la categoria dove sono da segnalare il difensore Garavini, i centrocampisti Bertani e Dalmonte, oltre agli "stakanovisti" Landi (centrocampista) , Yessey (attaccante) e Malagoli (portiere) fino ad oggi sempre presenti nelle 28 partite di campionato. Il capocannoniere della squadra è Bocchialini con 5 reti. La partita sarà arbitrata da Daniele Aronne di Roma, coadiuvato da Lorenzo D’Alessandris di Frosinone e Giulio Pancani di Roma.

L.M.