Prato è di nuovo azzurra Allo stadio c’è l’Under 19

"Due partite che saranno una festa nella festa. Avere di nuovo una nazionale qui a Prato è un momento di crescita anche per il movimento calcistico locale". Massimo Tati, delegato provinciale del Coni e vicepresidente del Comitato regionale toscana della Lega Nazionale Dilettanti, ha presentato così il duplice impegno che attende l’Italia U19, reduce dal titolo europeo di categoria conquistato lo scorso luglio a Malta. La corsa degli "azzurrini" ripartirà da Prato, per due test amichevoli che dovranno servire a ritrovare il ritmo-partita e a cementificare ulteriormente il gruppo. I giovanissimi calciatori allenati da Bernardo Corradi saranno di scena al Lungobisenzio oggi, quando se la vedranno con l’Irlanda del Nord alle 16,30, e lunedì per affrontare invece l’Olanda. Ingresso gratis per entrambe le sfide.

"Prima di tutto ci tengo a ringraziare Prato e tutti coloro che si sono prodigati per metterci nelle migliori condizioni di lavorare – ha sottolineato il tecnico Corradi – ho avuto la fortuna di vestire la maglia della nazionale da calciatore e capisco l’emozione che questi ragazzi stanno provando. Abbiamo da poco intrapreso un nuovo percorso con l’U19: essere campioni d’Europa è una responsabilità, perché dobbiamo essere all’altezza del gruppo che ci ha preceduto e che ha raggiunto il risultato". Nello staff tecnico figura tra l’altro anche l’ex calciatore Mirco Gasparetto, che i tifosi biancazzurri non hanno mai dimenticato. Corradi si affida anche a lui per l’allenamento delle migliori promesse del calcio italiano. "Sono tornato in città a distanza di quasi vent’anni dall’ultima volta e non nascondo l’emozione – ha dichiarato l’ex centrocampista del Prato – ricordo ancora con affetto la vittoria per 3-1 contro l’allora Florentia Viola. Ritrovare l’affetto del pubblico pratese sarà emozionante". Sul terreno di gioco di via Firenze scenderanno giocatori giovanissimi in forza a Inter, Juve, Milan, Roma, Torino, Lazio, Bologna, Sampdoria e Sassuolo, oltre a due che militano in Germania.

"Sono giorni importanti e di festa per la nostra città. E anche per questo siamo felicissimi di poter ospitare ancora la nazionale – le parole del sindaco Matteo Biffoni – dopo la partita dell’U20 dello scorso marzo marzo, il Lungobisenzio ospiterà anche l’U19 campione d’Europa, un’eccellenza per il nostro calcio e un motivo d’orgoglio per il nostro territorio che potrà portare tanti appassionati allo stadio. Ringrazio la Federazione per la scelta di Prato, augurando che sia un trampolino di lancio in vista dei prossimi eventi". Non sono previste modifiche alla viabilità in via Firenze, in coincidenza con lo svolgimento degli incontri calcistici. Speriamo il traffico regga.

Giovanni Fiorentino