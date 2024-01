Prato, domenica da derby. L’Aglianese vale doppio

"Un derby è sempre un derby, ma alla fine contano i punti". Così Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, si prepara ad affrontare, oggi pomeriggio alle 14.30 al "Bellucci", l’Aglianese nella trasferta più breve del campionato. Una partita difficile e molto delicata, contro una squadra in salute. "Affrontiamo una formazione che viene da 3 vittorie di fila senza subire reti. Hanno dei punti deboli anche loro e cercheremo di sfruttarli. I ragazzi si stanno allenando bene e preparando bene, quindi andremo ad Agliana per portare a casa i tre punti e fare un risultato importante – commenta ancora Ridolfi –. Recuperiamo per fortuna molti elementi rispetto a domenica scorsa e quindi avrò anche qualche carta in più da giocare a gara in corso. Vedendo le ultime partite, i neroverdi sono una squadra fisica, forte, che ti aggredisce e che attacca bene la profondità. Il derby è importante, ma tutte le partite sono fondamentali per noi, perché abbiamo bisogno di fare una serie di risultati consecutivi e muovere la classifica. Prima di tutto sarà necessario riuscire a concretizzare sottoporta e su questo abbiamo lavorato molto durante la settimana".

Buone notizie dall’infermeria biancazzurra. Mancheranno il centrocampista Cela, infortunato, e il difensore Angeli, squalificato, ma al centro della difesa rientrerà Monticone, così come tornano a disposizione Gori e Santarpia (Bigonzoni si è fermato durante la rifinitura per un risentimento). Il Prato dovrebbe quindi nuovamente schierarsi con il 3-5-2. In porta Ricco. In difesa Diana, Monticone e Bonetti, con Stickler e Limberti sulle corsie laterali. A centrocampo Trovade, SAdek e uno fra Gemignani e Gargiulo. In avanti c’è grande abbondanza con Moreo, Sowe, D’Agostino, Gori e Santarpia che lotteranno per le due maglie da titolari. Da segnalare che, proprio ieri, il Prato ha inoltre ufficializzato l’arrivo, in prestito dall’Arezzo, del difensore in quota (classe 2005) Ruben Ceccherini, che nella prima parte di stagione era a Poggibonsi, sempre in serie D ma nel girone E. Il centrocampista Cecchi, sempre classe 2005, di proprietà dell’Empoli, dovrebbe invece essere tesserato la prossima settimana.

L.M.