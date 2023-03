Prato domani a Follonica Laniera resta sul podio

Dopo una settimana di pausa, nella quale è andato in scena solo il match fra Sangiovannese e Terranuova Traiana finito in parità 1-1, torna in campo il campionato Juniores nazionale. Per il Prato domani pomeriggio c’è la trasferta sul terreno di gioco del Follonica Gavorrano, con fischio d’inizio fissato per le 15.30. A guardare la classifica sembra una gara decisamente alla portata dei biancazzurri di mister Ridolfi, settimi in classifica, ma soprattutto con 16 punti in più dei locali. Non solo. Il Prato è reduce anche da un buon momento di forma. I lanieri nell’ultimo turno hanno rifilato un pokerissimo al Livorno, e in quello precedente hanno fermato sul pari per 0-0 lo Scandicci in trasferta. Insomma, il pronostico parla decisamente in favore della Juniores laniera, ma da sfatare c’è un tabù: quello che vede il Prato in difficoltà con le squadre di media classifica. Ma per scalare posizioni in graduatoria è fondamentale invertire immediatamente questo trend.