Prato, derby senza ansia Oggi l’ultima a Scandicci

Ultima giornata di campionato per il Prato. Oggi pomeriggio alle 15 nella trentottesima giornata del girone D di serie D, i biancazzurri affronteranno in trasferta al campo sportivo "Turri" lo Scandicci. Stagione molto complicata per la squadra del presidente Rorandelli, che ha realizzato 42 gol, ma ne ha subiti ben 54. I blues si trovano al diciottesimo posto in classifica con 39 punti, raccolti grazie a 9 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte. La squadra allenata da Mirko Taccola ha un punto di vantaggio sulla Bagnolese, oggi retrocessa direttamente, e per conservare questa posizione, che le darebbe accesso ai play out come terzultima classificata, dovrà obbligatoriamente vincere il derby con il Prato e ottenere la certezza matematica di aver accesso all’appendice al campionato. Con qualsiasi altro risultato, invece, lo Scandicci dovrà attendere l’esito della sfida della Bagnolese, che gioca in trasferta col Fanfulla. "Vogliamo affrontare seriamente questa partita. Dal punto di vista della classifica fortunatamente non abbiamo più preoccupazioni, ma il campionato va onorato fino alla fine con professionalità e quindi giocheremo per provare a vincere finalmente un derby – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato –. Una stagione condizionata dagli eventi e dalle situazioni che abbiamo dovuto affrontare. I 6 punti in meno ci hanno condizionato mentalmente nel girone di ritorno e i tanti infortuni hanno fatto il resto. Si è vista una identità tattica e di gioco, rimane il rammarico della mancata continuità. Dopo la gara con lo Scandicci staccheremo un po’ la spina e poi vedremo, intanto pensiamo a chiudere al meglio la stagione".

L’infermeria del Prato, però, è stracolma: non saranno a disposizione, per questo ultimo match, Frugoli, Cecchi, Campaner, Colombini, Soldani e Petronelli e ci sono fortissimi dubbi anche sull’impiego di Angeli, Nizzoli, Diallo e Nicoli. Formazione insomma quasi obbligata per mister Brando, che nel solito 3-4-2-1 dovrebbe schierare Falcinelli in porta. In difesa Aprili, Angeli e Sciannamè, con Cela e Bassano sulle corsie laterali e con in mediana Trovade e Del Rosso. Mobilio e Ciccone agiranno dietro la prima punta Renzi. Lo Scandicci in difesa può contare sul difensore goleador Cecconi (5 gol in campionato) e sul giovane emergente Francalanci. A centrocampo agisce l’ex Jolly Montemurlo Borgarello e l’interessante 2004 Giannassi. In attacco occhio a Saccardi e all’esperto bomber Brega, capocannoniere della squadra con 8 gol. Il match sarà arbitrato da Stefano Striamo di Salerno.

L. M.