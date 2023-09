Prato, Commini sul derby "Peccato per quel finale..."

"Prima o dopo dovremo affrontare qualsiasi avversario. Non mi interessa il calendario, anzi meglio magari capire subito di che pasta è fatto il Prato contro avversarie importanti. Ogni partita andrà affrontata allo stesso modo, senza pensare al valore degli avversari, per poter competere nelle parti alte della classifica". Secco e lapidario il commento del patron del Prato, Stefano Commini (foto a sinistra), nell’analizzare il susseguirsi delle varie sfide dei biancazzurri dopo la diramazione ufficiale dei calendari del girone D di serie D.

Sotto la lente di ingrandimento, però, come è normale, finisce anche la prima partita ufficiale persa in coppa Italia contro la Pistoiese: "Ho visto una partita equilibrata, con due squadre che hanno messo in campo le rispettive tattiche. Il Prato ha scelto di chiudere bene le fasce e di costringere al centro la Pistoiese. Forse siamo stati nel complesso meno propositivi in zona gol rispetto ai nostri avversari – insiste Commini -. E’ chiaro che qualsiasi considerazione è ancora molto prematura. In occasione del gol ci siamo fatti infilare in ripartenza. Mancano ancora dei meccanismi nelle varie fasi. Ma ho visto anche cose molto positive". Mantiene ottimismo ed equilibrio, insomma, il numero uno del Prato: "E poi c’è uno staff dirigenziale e tecnico molto qualificato, che ha caldeggiato la conferma di Brando per il suo modo di giocare e per le sue idee di calcio – precisa Commini -. I direttori e il tecnico sono in aggiornamento quotidiano fra di loro. Sapranno sicuramente dove e come intervenire per eventuali modifiche o migliorie". La chiosa finale è sugli episodi che al triplice fischio sono costati 3 espulsi al Prato e uno alla Pistoiese: "Sono cose che nel calcio non dovrebbero succedere. Specie in un derby nel quale i tifosi sono stati veramente esemplari e il clima è rimasto sempre positivo sugli spalti – conclude Commini -. I giocatori devono evitare certi comportamenti. Indipendentemente dal risultato finale o da qualsiasi cosa possa essere successa durante il match".

Sulla gara di Pistoia interviene anche Andrea Addiego Mobilio: "Nel match non è mancato impegno. Ci sono tanti giocatori nuovi, ci vorrà un po’ di tempo per trovare l’amalgama – spiega l’attaccante biancazzurro -. Il girone è un girone tosto. Ogni domenica ci sono squadre importanti da affrontare. Tuffiamoci sul campionato, che sarà molto stimolante. Possiamo fare grandi cose e credo che ce la giocheremo con tutte. Personalmente spero di fare meglio dell’anno scorso e di non avere gli stessi problemi con gli infortuni".

L. M.