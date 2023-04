Prato chiude contro Teramo al PalaKeynes

Cala il sipario sul campionato di serie A2 maschile, con la Pallamano Prato che al PalaKeynes ospita il Lions Teramo. Si tratta di una partita che non ha più alcun significato per la classifica: la squadra allenata da Massimo Randis è infatti già matematicamente salva, mentre gli ospiti sono retrocessi in B. L’obiettivo di giornata dei pratesi sarà comunque quello di chiudere con un successo per salutare al meglio i propri tifosi. Il match avrà inizio alle 21. Questi gli altri appuntamenti dell’ultima di regular season: Pallamano 85 San Lazzaro-Verdeazzurro Sassari, Ferrara-Parma, Chiaravalle-Cingoli, Bologna United-Monteprandone, Pescara-Camerano, Tavarnelle-Modena. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Cingoli 50 punti; Pallamano 85 San Lazzaro 41; Camerano 37; Ferrara 36; Chiaravalle 35; Verdeazzurro Sassari 31; Bologna United 25; Modena 19; Tavarnelle 17; Parma 16; Pallamano Prato 14; Monteprandone 11; Lions Teramo 8; Pescara 5.