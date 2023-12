Prato, c’è Bologna. La Tushe in Puglia

Ultimo impegno del 2023 per le pratesi dei campionati nazionali di pallamano. La Pallamano Prato al Pala Kobilica (ore 21) riceve la visita della capolista Bologna United. E’ questa anche la gara conclusiva del girone d’andata del girone B della serie A Bronze maschile, che gli avversari odierni guidano con 10 punti contro i 6 dei pratesi. Ultima gara dell’anno e dell’andata anche per la Tushe, che farà visita alle pugliesi del Conversano (in campo alle ore 18). Nella classifica del girone C della serie A2 femminile, la squadra allenata da Valentina Megli, reduce dal successo ottenuto sul Camerano, è seconda con 6 punti contro gli 8 del Chiaravalle che è al comando a punteggio pieno. Il Conversano è penultimo con due punti.

Massimiliano Martini