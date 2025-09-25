Prato Campus Run, di corsa fra podismo e voglia di comunità

Prato, 25 settembre 2025 – Una città in movimento, le vie del centro animate da sorrisi, colori e passi veloci: la Prato Campus Run è tornata a riempire le strade con la sua energia contagiosa. Non solo sport, ma un vero momento di incontro, dove correre o camminare diventa un modo per condividere valori, cultura e comunità.

«È stata una bella manifestazione all’insegna dello sport che unisce, ispira rispetto e promuove stili di vita sani e sostenibili», ha commentato Cathy Crupi, direttrice associata della Monash Prato, dando voce allo spirito che da sempre contraddistingue questa iniziativa.

Due i percorsi proposti: i 5 chilometri della corsa urbana e i 2,5 chilometri della camminata, entrambi capaci di trasformare il centro di Prato in un palcoscenico di festa. L’evento ha riunito le tre università cittadine — Monash University Prato Campus, Università di Firenze Fondazione PIN e University of New Haven Tuscany Campus — con partenza da via Pugliesi 26, cuore della sede Monash, e arrivo nel suggestivo Giardino di Palazzo Vaj, dove il ristoro finale ha accolto partecipanti e pubblico in un’atmosfera di condivisione.

Il momento più toccante è stato il ricordo di Paolo Rossi: al fratello Rossano è stata consegnata una moneta commemorativa della Zecca di Stato, un gesto semplice ma ricco di significato, che ha unito memoria e sport in un unico abbraccio. A immortalare sorrisi e istanti di questa giornata speciale il servizio fotografico della Ets Regalami un sorriso, che con il suo impegno sociale ha dato ulteriore valore a una manifestazione capace di lasciare un segno nel cuore della città.

Le notizie sul podismo a questo link